Строительство газопровода «Северный поток 2» возобновится в начале декабря, после почти годичного перерыва. Для этого будет использовано судно с якорным позиционированием, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG. В компании пообещали позже назвать конкретное судно, которое этим займется.

«Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от России до Германии через Балтийское море.

Это взаимовыгодный проект для обеих стран, сказал «Эху» глава комитета по энергетике Госдумы РФ Павел Завальный.

Против проекта активно выступают США, Украина и ряд европейских стран. Штаты год назад ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.