Члены клуба «1 июля», в который входят академики РАН, предложили учитывать экспертизу академии при возбуждении дел

Члены клуба «1 июля», в который входят академики Российской академии наук, члены-корреспонденты и профессора РАН, предложили учитывать экспертизу академии при возбуждении в отношении ученых уголовных дел, связанных с их исследованиями и разработками.

Академик РАН Абдусалам Гусейнов сказал «Эху», что академики хотят защитить ученых.

Ученые призывают президента и президиум РАН создать механизм для оперативного решения подобных вопросов и обратиться к руководству страны с конкретными предложениями по его запуску.