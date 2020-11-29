В Швейцарии сегодня пройдет референдум о финансировании производства вооружений и о социальной ответственности бизнеса. Результаты голосования затронут как деятельность компаний как внутри страны, так и за границей.

Запланированный на сегодня референдум, затронет сразу два вопроса, которые, как отмечает интернет-издание swissinfo.ch, вызвали в стране небывало жаркие дебаты. Первый касается швейцарских компаний, которые ведут бизнес за рубежом. Левые партии и некоммерческие организации отмечают, что многие из таких предприятий, работая в других странах, не соблюдают признанные на международном уровне права человека и экологические стандарты. В связи с этим активисты призывают законодательно закрепить возможность наказать подобные организации через швейцарские суды. Против этой идеи выступают правые политики, а также представители правительства и парламента. Они говорят, что этот закон нанесёт прямой вред экономике страны и предлагают обязать транснациональные корпорации просто отчитываться о методах работы за рубежом.

Вторым спорным вопросом стал запрет на инвестиции в военно-промышленный комплекс для центрального банка и различных фондов. По мнению сторонников этой идеи, Швейцария должна воздержаться от финансирования поставок вооружений в любые зоны конфликтов. Противники этой инициативы в свою очередь называют её наивной и говорят, что она приведёт к значительному сокращению рабочих мест.

Ранее опросы швейцарской медиакомпании SRG показывали, что по обоим вопросам большинство граждан склонный проголосовать «за».