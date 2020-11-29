В Белоруссии сегодня вновь пройдет ставший уже традиционным воскресный марш – на него выйдут оппозиционеры, несогласные с результатами выборов президента. Протестные акции в республике продолжаются уже несколько месяцев.

Воскресный «Марш против фашистов» неделю назад закончился массовыми задержаниями – по данным МВД, были доставлены в отделения более 200 протестующих. Правозащитный центр «Весна» сообщал, что их было почти в два раза больше. И это далеко не рекорд. Две недели назад на акции памяти убитого оппозиционера Романа Бондаренко задержали более тысячи человек, за неделю до этого — столько же. Силовики действуют жестко, избиавают демонстрантов, применяют светошумовые гранаты и газ. Задержанные рассказывают об издевательствах в изоляторе. Возбуждено несколько уголовных дел. Тем не менее, люди продолжают участвовать в протестах. Акции в разных формах проходят по всей стране – работники заводов устраивают стачки, митинги проводят студенты, женщины, пенсионеры, люди вывешивают повсюду: бело-красно— белые флаги и ленточки — их срезают коммунальные службы, а суды за протестную символику назначают штрафы.

Ранее глава государства Александр Лукашенко пообещал «не работать президентом» после принятия в Белоруссии новой Конституции.

Обращение христиан в поддержку жителей Белоруссии на сайте «Православие и мир» подписали уже около 2 тысяч человек. Среди них — граждане разных стран и представители разных конфессий, в том числе духовенство Русской Православной и Римско-Католической Церквей. В числе подписантов много известных людей — музыканты Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Евгений Федоров, писатели Александр Архангельский и Денис Драгунский, режиссер Дмитрий Крымов, правозащитница Зоя Светова, историк Андрей Зубов, журналист Юрий Рост и другие.

Авторы проводят аналогию происходящего в Белоруссии с библейскими сюжетами и событиями недавней истории. Так, президента Александра Лукашенко фактически сравнивают с царем Иродом, а зверства и жестокость его силовиков — с бесчинствами нацистов и НКВД. В письме также говорится, что священнослужители, «возвышающие голос против лжи и насилия», подвергаются в Республике давлению и угрозам.

Подписанты выражают солидарность епископам, священникам и всем христианам, которые, презирая опасность, напоминают о свободе и достоинстве человеческой личности, а также призывают тех, кто носит форму и оружие, сохранить совесть, честь, достоинство и ответственность перед согражданами. В обращении подчеркивается, что мирный диалог — это единственная альтернатива насилию.