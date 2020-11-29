В России сегодня отмечают День матери

Его празднуют в последнее воскресенье ноября уже более 20 лет. День матери установил в 1998 году президента Борис Ельцин «в целях повышения социальной значимости материнства». Этот праздник отмечается практически во всех странах мира в мае.
2020-11-29T07:34:18+03:00
2020-11-29T07:34:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:34, 29 ноября 2020
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