Британские эксперты назвали достаточно убедительными данные о 95% эффективности российской вакцины от «Спутник V»

Британские эксперты назвали достаточно убедительными данные о 95— процентной эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Это соответствуют показателям других препаратов, сообщили вирусологи канадскому телеканалу Си-би-си. Отмечается, что положительные оценки ученых основаны на том, что разработки, на базе которых создана российская вакцина, неоднократно доказывали свою эффективность.