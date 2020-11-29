Британские эксперты назвали достаточно убедительными данные о 95% эффективности российской вакцины от «Спутник V»

Британские эксперты назвали достаточно убедительными данные о 95— процентной эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Это соответствуют показателям других препаратов, сообщили вирусологи канадскому телеканалу Си-би-си. Отмечается, что положительные оценки ученых основаны на том, что разработки, на базе которых создана российская вакцина, неоднократно доказывали свою эффективность.
2020-11-29T07:33:41+03:00
2020-11-29T07:33:41+03:00
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07:33, 29 ноября 2020
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