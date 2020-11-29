Неформальная встреча в рамках расширенного формата ОПЕК, как ожидается, состоится сегодня

Она должна была пройти накануне в онлайн-режиме.

В рамках этих консультаций министров мониторингового комитета ОПЕК+ обсудят рекомендацию по уровням добычи нефти на

первые месяцы следующего года. Этот вопрос обсуждался на плановой встрече в середине ноября, но выйти из-за виртуального стола переговоров с решением не смогли, взяв тайм-аут до большой министерской встречи стран ОПЕК+, которая состоится 30 ноября — 1

декабря этого года. На ней страны альянса должны принять решение о том, продлевать ли текущий уровень сокращения добычи. От того, удастся ли им достигнуть договоренности, зависит уровень предложения, который сформируется на рынке, а соответственно, и цена на нефть. По данным источников российских агентств, общая позиция стран ОПЕК+ — продлить действующие ограничения на первый квартал следующего года. Напомню, что сейчас нефть марки Brent торгуется ниже 50 долларов за баррель.

Цена на нефть на мировом рынке обвалилась в марте из-за падения спроса и глобального экономического спада на фоне эпидемии коронавируса.