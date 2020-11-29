Мокрый снег и ветер стали причиной отключений на электросетях в Тверской области, без электроснабжения остались почти 11,5 тыс. жителей свыше 400 населенных пунктов.

Над восстановлением электроснабжения работают аварийно-восстановительные бригады, сообщил замначальника ГУ МЧС России по Тверской области Александр Пухов.

Минэнерго России и правительственная комиссия по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб) взяли на особый контроль ликвидацию последствий массовых нарушений электроснабжения в Тверской области.