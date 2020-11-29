Члены клуба «1 июля» предложили учитывать экспертизу академии при возбуждении в отношении ученых уголовных дел

Члены клуба «1 июля», в который входят академики Российской академии наук, члены-корреспонденты и профессора РАН, предложили учитывать экспертизу академии при возбуждении в отношении ученых уголовных дел, связанных с их исследованиями и разработками.

Инициатива ученых будет очень полезна для судебного процесса, поскольку эксперты, которых привлекает суд зачастую не обладают должной компетентностью, сказал «Эху Москвы» адвокат Иван Павлов, которых сейчас защищает нескольких ученых.

Если по делам ученых будет создаваться специальная независимая комиссия, то можно ожидать хоть какой-то объективности в этих делах, добавил Иван Павлов.

