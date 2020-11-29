В Приморье до вечера восстанавливали энергоснабжение в населённых пунктах, где люди 10 дней остаются без света и тепла

В Приморье до позднего вечера восстанавливали энергоснабжение в населённых пунктах, где люди 10 дней остаются без света и тепла. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Электричества до сих пор нет в домах примерно четырёх тысяч жителей Приморья. Без него остаются главным образом населённые пункты острова Русский. Вчера там восстановили электроснабжение трёх посёлков, где живут до полутора тысяч человек, сообщило правительства региона в своем телеграм-канале. Впрочем, последствия ледяного дождя и штормового ветра, которые обрушились на Приморье 19 ноября, полностью не устранили. Ситуация на острове Русский по словам губернатора Приморья Олега Кожемяко самая сложная. На острове развёрнуты передвижные полевые кухни, сообщает Интерфакс. Люди не могут уехать оттуда на материк — автомобильное движение по мосту через залив Босфор Восточный до сих пор перекрыто из-за падения льда с вантовых опор сооружения. Выбраться с острова можно только на пароме. Люди, по словам очевидцев, ждут многие часы своей очереди. Мост, предположительно, откроют только завтра. Постепенно восстанавливают электричество на острове Попова в 20-ти километрах от Владивостока. В столицу Приморья его полностью вернули.

Ледяной дождь привел к энерго— и теплоавариям по всему Приморью. Без света и тепла остались более 120 тысяч жителей края. Ущерб власти региона оценили почти в 270 миллионов рублей.