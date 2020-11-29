Финал международного конкурса «Детское Евровидение» пройдет сегодня в формате телемоста из-за пандемии коронавируса

Финал международного конкурса песни «Детское Евровидение» пройдет сегодня в формате телемоста из-за пандемии коронавируса. Смотр организован и проводится Польшей, ведущие разместятся в студии в Варшаве, а участники будут выступать из студий в своих странах. В финале примут участие исполнители из 12 стран. Россию представляет 11-летняя жительница Санкт-Петербурга София Феськова с песней «Мой новый день». Она выступит девятой. Голосование интернет-пользователей началось уже в пятницу. Отдать свой голос можно за участников из трех стран, включая свою.