В Швейцарии пройдет референдум об ответственности бизнеса за соблюдение прав человека и окружающую среду не только внутри страны, но и за рубежом. На голосование вынесено также предложение о внесении в конституцию запрета на финансирование военно-промышленного комплекса. Правительство, большинство членов парламента, а также ассоциации промышленников и политики правых и центристских партий призвали голосовать против. По их мнению, инициативы представляют угрозу для рабочих мест и процветания страны, ослабят промышленность и уменьшат поступления в пенсионные кассы. Вместе с тем в поддержку инициативы об ответственности компаний высказались левые партии, ряд профсоюзных организаций и церковные круги. Право участвовать в референдуме имеют около 5,5 миллионов швейцарцев. Многие из них уже воспользовались возможностью проголосовать по почте.