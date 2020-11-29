Агрегаторы такси и каршеринговые компании смогут проверять права водителей в режиме онлайн через базу данных ГИБДД

Агрегаторы такси и каршеринговые компании смогут проверять наличие прав водителей в режиме онлайн через базу данных ГИБДД. Запустить такие сервисы в работу намечено в будущем году, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. Там пояснили, что проведение таких «пакетных» автоматизированных проверок носит прежде всего профилактический характер. Главная цель – не допускать к управлению автомобилями лиц, лишенных или не имеющих на это прав. Ранее в ГИБДД сообщили, что ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит компаниям проверять своих водителей на наличие многократных нарушений правил дорожного движения и лишение водительских прав.