Количество заразившихся COVID-19 в мире превысило 62 миллиона человек. Скончались с начала пандемии почти 1 миллион 450 тысяч. Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Излечились около 40 миллионов заболевших. Больше всего заражений зафиксировано в США – свыше 13 миллионов, Индии – 9,5 миллионов и Бразилии – более 6 миллионов. Россия с 2 миллионами находится на пятом месте.