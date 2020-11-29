Количество заразившихся COVID-19 в мире превысило 62 миллиона человек. Скончались с начала пандемии почти 1 миллион 450 тысяч. Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Излечились около 40 миллионов заболевших. Больше всего заражений зафиксировано в США – свыше 13 миллионов, Индии – 9,5 миллионов и Бразилии – более 6 миллионов. Россия с 2 миллионами находится на пятом месте.
2020-11-29T05:04:29+03:00
2020-11-29T05:04:29+03:00
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05:04, 29 ноября 2020
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