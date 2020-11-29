Сегодня стартует международная акция «Географический диктант». Она пройдет уже в шестой раз. В этом году диктант напишут на рекордном количестве площадок — более чем 6400 в России и 111 в других странах, сообщается на сайте Русского географического общества. В связи с пандемией коронавируса акция получила новый формат — дистанционный. Все площадки должны сами решить, какой формат выбрать, учитывая при этом рекомендации регионального управления Роспотребнадзора. Диктант можно будет написать сегодня в полдень по местному времени в очном или дистанционном формате, предложенном конкретной площадкой. Пройти его онлайн-версию можно будет на сайте диктанта до 6 декабря.
2020-11-29T04:08:59+03:00
2020-11-29T04:08:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 29 ноября 2020
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