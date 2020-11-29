Папа Римский Франциск официально назначил 13 новых кардиналов. Среди них – первый в истории афроамериканец — 72-летний архиепископ Вашингтона Уилтон Грегори. Также впервые среди новых кардиналов оказались представители Брунея и Руанды. Из-за коронавируса, церемония прошла крайне скромно: каждый кардинал имел право пригласить десять гостей – обычно присутствуют тысячи верующих. При этом, не все кардиналы приехали в Ватикан в разгар пандемии. В истории Римской католической церкви еще не бывало таких высоких назначений, сделанных по видеосвязи.