Папа Римский Франциск официально назначил 13 новых кардиналов. Среди них – первый в истории афроамериканец — 72-летний архиепископ Вашингтона Уилтон Грегори. Также впервые среди новых кардиналов оказались представители Брунея и Руанды. Из-за коронавируса, церемония прошла крайне скромно: каждый кардинал имел право пригласить десять гостей – обычно присутствуют тысячи верующих. При этом, не все кардиналы приехали в Ватикан в разгар пандемии. В истории Римской католической церкви еще не бывало таких высоких назначений, сделанных по видеосвязи.
2020-11-29T04:07:41+03:00
2020-11-29T04:07:41+03:00
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04:07, 29 ноября 2020
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