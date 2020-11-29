Сербия высылает посла Черногории в ответ на аналогичное решение властей этой страны. Дипломату дали 72 часа, чтобы уехать. МИД Черногории накануне объявил персоной нон-гранта сербского посла. Причиной стали его слова о легитимности Скупщины в Подгорице 1918 года.
2020-11-29T04:07:06+03:00
2020-11-29T04:07:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 29 ноября 2020
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