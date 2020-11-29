Детскому хоспису «Дом с маяком» грозит штраф от 200 до 400 тысяч рублей или приостановление деятельности. В ходе внеплановой проверки силовики нашли «неточности» в журналах учета использования медицинских препаратов. Сотрудники МВД завели дело о «нарушении порядка оборота наркотических средств». Об этом рассказала в Фейсбуке директор и создательница благотворительного фонда Лида Мониава. По ее словам, суд над хосписом запланирован на следующую неделю.