Китайский зонд «Чанъэ-5» должен сегодня совершить посадку на Луну. Он прилунится в районе Океана Бурь в западной части видимой стороны естественного спутника Земли. Дальнейшая задача автоматической станции — сбор около 2 кг геологической породы и доставка их на Землю. Миссия займет 23 дня. Непосредственно на поверхности Луны аппарат проведет не более одних лунных суток, что соответствует 14 земным дням, пока в районе посадки будет светло. На холодные лунные ночи зонд не рассчитан. «Чанъэ-5» был выведен на орбиту Земли ракетой-носителем «Чанчжэн-5», которая стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань 23 ноября. В случае успеха Китай станет третьей страной в мире после

России и США, сумевшей доставить лунный грунт на Землю и первой реализовавшей такой проект с 1976 года.