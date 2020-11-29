Жена президента США Дональда Трампа Мелания намерена написать мемуары о своей жизни в качестве первой леди. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на источники. По их данным, написание книги стало бы для Мелании возможностью получить самостоятельный доход. Собеседники изднаия утверждают, что сам Дональд Трамп поддерживает желание супруги, а события в ее изложении «могли бы стоить больших денег».

Ранее стало известно, что Мелания Трамп хочет подать на развод после оглашения результатов выборов. Журналисты, ссылаясь на бывшую помощницу семьи, утверждают, что все 15 лет брака фактически были сделкой, и супруги даже спали в отдельных комнатах Белого дома. В то же время Мелания Трамп всегда утверждала, что у них с Дональдом прекрасные отношения.