Правительство Великобритании готово пойти на уступки по срокам ограничений, которые будут введены после карантина

Правительство Великобритании заявило о готовности пойти на уступки парламенту по срокам ограничений, которые будут введены после карантина. Премьер Борис Джонсон пообещал, что в конце января у Палаты общин будет возможность проголосовать о целесообразности продления мер до конца марта. Глава правительства также намерен оказывать дополнительную финансовую поддержку бизнесу. Ранее британские СМИ сообщили, что десятки депутатов-консерваторов открыто выражают недовольство из-за того, что после снятия национального карантина 2 декабря больше половины населения будет жить при более жестких ограничениях, чем до карантина. Как пишет газета «Дейли телеграф», ужесточение мер, согласно оценкам экспертов, обойдется экономике в 900 миллионов фунтов в день.
2020-11-29T03:08:38+03:00
2020-11-29T03:08:38+03:00
https://echo.msk.ru/news/2749588-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:08, 29 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…