Правительство Великобритании готово пойти на уступки по срокам ограничений, которые будут введены после карантина

Правительство Великобритании заявило о готовности пойти на уступки парламенту по срокам ограничений, которые будут введены после карантина. Премьер Борис Джонсон пообещал, что в конце января у Палаты общин будет возможность проголосовать о целесообразности продления мер до конца марта. Глава правительства также намерен оказывать дополнительную финансовую поддержку бизнесу. Ранее британские СМИ сообщили, что десятки депутатов-консерваторов открыто выражают недовольство из-за того, что после снятия национального карантина 2 декабря больше половины населения будет жить при более жестких ограничениях, чем до карантина. Как пишет газета «Дейли телеграф», ужесточение мер, согласно оценкам экспертов, обойдется экономике в 900 миллионов фунтов в день.