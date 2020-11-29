СБУ обвинила советские власти в сокрытии смертей «миллионов украинцев» от голода в начале 1930-х годов

Служба безопасности Украины обвинила советские власти в сокрытии смертей «миллионов украинцев» от голода в начале 1930-х годов. Ссылаясь на архивные данные СБУ отмечает, что всесоюзная перепись 1937 года отразила демографический кризис. Тогда на территории Украины, по данным переписи, проживало 29 миллионов человек, что примерно равнялось населению 1926 года. При этом демографы ожидали, что эта цифра составит 35 миллионов. Служба также отмечает, что авторов реальных данных о численности населения обвинили в «искусственно заниженных и извращенных цифрах» и расстреляли.