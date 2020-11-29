Американские СМИ сообщают о возможном намерении президента США Дональда Трампа баллотироваться на выборах 2024 года. Связанное с этим мероприятие может пройти в день инаугурации нового президента 20 января. Об этом пишет издание The Daily Beast со ссылкой на осведомленные источники. Они утверждают, что президент не только упоминает в разговорах со своими советниками выдвижение на новый срок через четыре года, но и обсуждает детали запуска кампании. В свою очередь газета The Washington Post неделю назад писала, что Трамп может объявить о намерении участвовать в следующей президентской гонке до конца этого года. Об этом, по информации издания, президент сообщил своим доверенным лицам. О планах Трампа вновь баллотироваться в начале ноября также писало издание Axios, отмечая, что это заставляет беспокоиться политических советников республиканцев. Они считают, что выдвижение Трампа может не оставить шанса другим кандидатам от партии.