Во время вчерашних протестов во Франции пострадали 37 полицейских. Об этом написал в Twitter министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен. Как пишет французская газета Le Parisien со ссылкой на данные ведомства, всего по стране к акциям присоединились 133 тысячи человек, из них 46 тысяч в Париже. Там между демонстрантами и силовиками начались столкновения. Полиция, по сообщениям СМИ, применила слезоточивый газ и водометы. Протестующие возвели баррикады, бросали в правоохранителей самодельные снаряды, подожгли несколько машин и зданий, включая Банк Франции. Были задержаны около полусотни человек.
Участники массовых демонстраций выступают против принятия законопроекта «О глобальной безопасности», который предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа 45 тысяч евро за распространение изображения лица полицейского с целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности. Противники закона опасаются, что он помешает гражданам фиксировать противоправные действия силовиков.
Во время вчерашних протестов во Франции пострадали 37 полицейских
Во время вчерашних протестов во Франции пострадали 37 полицейских. Об этом написал в Twitter министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен. Как пишет французская газета Le Parisien со ссылкой на данные ведомства, всего по стране к акциям присоединились 133 тысячи человек, из них 46 тысяч в Париже. Там между демонстрантами и силовиками начались столкновения. Полиция, по сообщениям СМИ, применила слезоточивый газ и водометы. Протестующие возвели баррикады, бросали в правоохранителей самодельные снаряды, подожгли несколько машин и зданий, включая Банк Франции. Были задержаны около полусотни человек.