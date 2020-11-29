Во время вчерашних протестов во Франции пострадали 37 полицейских. Об этом написал в Twitter министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен. Как пишет французская газета Le Parisien со ссылкой на данные ведомства, всего по стране к акциям присоединились 133 тысячи человек, из них 46 тысяч в Париже. Там между демонстрантами и силовиками начались столкновения. Полиция, по сообщениям СМИ, применила слезоточивый газ и водометы. Протестующие возвели баррикады, бросали в правоохранителей самодельные снаряды, подожгли несколько машин и зданий, включая Банк Франции. Были задержаны около полусотни человек.

Участники массовых демонстраций выступают против принятия законопроекта «О глобальной безопасности», который предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа 45 тысяч евро за распространение изображения лица полицейского с целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности. Противники закона опасаются, что он помешает гражданам фиксировать противоправные действия силовиков.