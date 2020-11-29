Укладка газопровода «Северный поток 2» возобновится в этом году. Для этого будет использовано судно с якорным позиционированием, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG. Там пообещали позже назвать конкретное судно, которое этим займется. «Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, Украина и ряд европейских стран. Штаты год назад ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
2020-11-29T02:04:43+03:00
2020-11-29T02:04:43+03:00
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02:04, 29 ноября 2020
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