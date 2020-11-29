Турция осуждает убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране и соболезнует семье погибшего. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел республики. Ведомство призывает все стороны воздержаться от любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе, и надеется, что виновные в нападении предстанут перед правосудием. Покушении на ученого-физика, которого называют руководителем ядерной программы Ирана, произошло в пятницу неподалеку от Тегерана. По данным Минобороны страны, он был ранен и умер в больнице. Президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что это убийство не останется без ответа.