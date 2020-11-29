Британские истребители вылетали на «перехват» российский дальних патрульных противолодочных самолетов Ту-142, замеченных вблизи воздушной границы Великобритании. Об этом сообщило Командование Королевских ВВС. Длительность их миссии обеспечивал самолет-заправщик Voyager, вылетевший с авиабазы Брайз-Нортон. Отследить российские самолеты королевским ВВС помогали союзники по НАТО, германские диспетчеры. Английская сторона отметила, что военные самолеты России могут мешать движению остального воздушного транспорта в загруженном пространстве над Северным морем. Как указали ВВС, российские пилоты часто не передают информацию о своих маршруте, местоположении и высоте полета, не выходят на связь с британскими диспетчерами.