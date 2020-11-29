В Санкт-Петербурге бронетранспортер насмерть сбил человека. Погибшим оказался 38-летний любитель военных реконструкций, передает ТАСС. По данным следствия, несчастный случай произошел во время платного мероприятия в военном стиле, которое проводили неустановленные работники одного из индивидуальных предпринимателей. Возбуждено уголовное дело.

Авария произошла в Красносельском районе на Гатчинском шоссе. Интернет-издание «Фонтанка» пишет, что там регулярно проходят исторические фестивали военной реконструкции, однако администрация района и сообщества местных реконструкторов не анонсировали мероприятий на 28 ноября, когда произошла трагедия.

В пресс-службе Западного военного округа уточнили, что боевая техника и личный состав не имеют отношения к ДТП.