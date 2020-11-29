В Москве за сутки умерли 72 человека с коронавирусом. Общее число летальных исходов в столице выросло до 8828, сообщает оперативный штаб. По этому показателю Москва находится на первом месте среди регионов. За ней идут Санкт-Петербург и Московская область. Общее число выявленных случаев заражений в столице превысило 592 тысячи. В пятницу был зафиксирован рекордный суточный показатель – свыше 7900. Сейчас проходят лечение более 142 тысяч пациентов, 441,5 тысяча уже вылечилились.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сказал, что надежды врачей на то, что вирус станет слабеть при передаче от человека к человеку, не оправдались. По его словам, ситуация с распространением инфекции в регионе остается напряженной. При этом градоначальник указал на «сглаживание динамики роста» числа заболевших и госпитализированных.