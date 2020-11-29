Строительство газопровода «Северный поток-2» возобновят после годичного перерыва. Работы начнутся через неделю к югу от охраняемого морского района Адлергрунд. Об этом сообщает немецкая радиостанция NDR со ссылкой на управление судоходства в германском Штральзунде. Два окончания труб вблизи берега Германии удлинят более чем на 2,5 км. На строительство этого участка может уйти несколько дней. Всего до завершения проекта осталось проложить около 76 км трубовпровода. Какое именно судно будет участвовать в работах — неизвестно. Ранее для работ привлекался российский трубопрокладчик «Академик Черский», однако на данный момент его статус не определен. Данные мониторинговых систем свидетельствуют, что судно покинуло порт Мукран и стоит на рейде Куршской косы.
2020-11-29T01:08:37+03:00
2020-11-29T01:08:37+03:00
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01:08, 29 ноября 2020
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