В России и десятках других стран сегодня напишут Географический диктант

Акция пройдет шестой год подряд. Из-за пандемии её проведут не только очно, но и дистанционно.

Главная цель международной акции расширить знания людей о нашей планете. Географический диктант состоит из 40 заданий, они разделены на группы. Первые 10 — азы предмета. Остальные требуют более глубоких знаний, умения использовать логику и аналитическое мышление. Диктант в этом году напишут в России и ещё более ста странах. Количество площадок, на которых проведут акцию, превысит 6 тысяч. Это наибольшее число за все время существования мероприятия, отмечает агентство ТАСС. Географический диктант в регионах, где эпидемиологическая ситуация позволяет, пройдет очно, в остальных случаях дистанционно. На ответы дадут не больше 45-ти минут. Организатор мероприятия Русское географическое общество уточнило, что очных площадок, организованных непосредственно им, не будет. Написать диктант также можно на сайте организации. Участникам предоставят онлайн-бланк с вопросами диктанта на 10-ти языках. Задания можно выполнить в любое удобное время, на это есть неделя, результат станет известен сразу после ответа на последний вопрос. При этом за онлайн-диктант свидетельство участника не выдадут.

Географический диктант проводят с 2015-го года. Инициатором стал президент Путин. С тех пор в акции поучаствовало более миллиона трёхсот тысяч человек. Международный размах она приобрела 3 года назад.