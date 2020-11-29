Строительство газопровода «Северный поток 2» должно быть продолжено в декабре

Немецкие СМИ сообщают со слов официального представителя концерна «Северный поток 2» в Москве, что после годового перерыва прокладка будет возобновлена. Ведомство по водным путям и судоходству в городе Штральзунде заявило, что с воскресенья в подотчетной морской зоне намечены строительные работы и предупредило об особой осторожности. В этом месте находятся две конечные трубы газопровода, которые ведут от северо-немецкого района Любмина к Балтийскому морю.

Около года назад США пригрозили санкциями против компаний, который участвуют в строительстве, финансировании и страховке «Северного потока 2». После этого швейцарская фирма Allseas прекратила прокладку.

Работы около острова Борнхольма были прекращены. Газопровод к этому моменту был построен на 94 процента. Инвестированы были девять с половиной миллиардов евро. Для окончания строительства осталось проложить лишь 2,6 километра.

Промедление проекта связано с нежеланием предприятия по выдаче лицензий с головным офисом в Норвегии рисковать своей репутацией из-за санкций США. Поэтому пока неясно, какое судно будет продолжать прокладку.

Возможным вариантом достройки «Северного потока 2» является якорный трубоукладчик «Фортуна», он сейчас стоит в немецком Висмаре. В качестве ещЈ одного варианта рассматривался трубоукладчик «Академик Черский», который после месяца стоянки в немецком Мукране — логистической базе проекта — отправился в четверг обратно в Калининград.