«Зенит» догнал ЦСКА, в ЧР по футболу, но у армейцев есть матч в запасе. В 16 туре РПЛ «Зенит» не смог переиграть в Туле местный «Арсенал»: голов зрители так и не увидели. «Краснодар» уступил в гостях «Химкам» 0:1. «Ростов» разгромил «Динамо» — 4:1. «Ахмат» и «Локомотив» завершили свою встречу нулевой ничьей.