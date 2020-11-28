«Зенит» догнал ЦСКА, в ЧР по футболу, но у армейцев есть матч в запасе. В 16 туре РПЛ «Зенит» не смог переиграть в Туле местный «Арсенал»: голов зрители так и не увидели. «Краснодар» уступил в гостях «Химкам» 0:1. «Ростов» разгромил «Динамо» — 4:1. «Ахмат» и «Локомотив» завершили свою встречу нулевой ничьей.
2020-11-28T23:08:12+03:00
2020-11-28T23:08:12+03:00
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23:08, 28 ноября 2020
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