The Daily Beast: Трамп может объявить о намерении баллотироваться в президенты в 2024 году на инаугурации Байдена

Дональд Трамп, возможно, объявит о намерении баллотироваться на пост президента в 2024 году во время инаугурации Джозефа Байдена 20 января. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает информационный портал The Daily Beast. По его данным, республиканец уже сейчас, почти за четыре года до выборов обсуждает со своими советниками вопросы, связанные с началом предвыборной кампании.