Запрет на посещение зрителями спортивных состязаний в Подмосковье из-за пандемии может быть продлен до Нового года

Запрет на посещение зрителями спортивных состязаний в Подмосковье из-за пандемии, скорее всего, будет продлен до Нового года. Об этом ТАСС рассказал министр спорта Московской области Роман Терюшков. Введенный губернатором Андреем Воробьевым запрет на проведение массовых мероприятий действует до 13 декабря.