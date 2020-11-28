Запрет на посещение зрителями спортивных состязаний в Подмосковье из-за пандемии может быть продлен до Нового года

Запрет на посещение зрителями спортивных состязаний в Подмосковье из-за пандемии, скорее всего, будет продлен до Нового года. Об этом ТАСС рассказал министр спорта Московской области Роман Терюшков. Введенный губернатором Андреем Воробьевым запрет на проведение массовых мероприятий действует до 13 декабря.
2020-11-28T23:05:08+03:00
2020-11-28T23:05:08+03:00
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23:05, 28 ноября 2020
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