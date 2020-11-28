В мире за сутки коронавирусом заразились 747 тысяч человек. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ВОЗ, это максимальный суточный прирост с начала пандемии. Более половины выявленных за сутки случаев заражения приходятся на Северную и Южную Америку.
2020-11-28T23:04:34+03:00
2020-11-28T23:04:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 28 ноября 2020
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