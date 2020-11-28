В мире за сутки коронавирусом заразились 747 тысяч человек. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ВОЗ, это максимальный суточный прирост с начала пандемии. Более половины выявленных за сутки случаев заражения приходятся на Северную и Южную Америку.