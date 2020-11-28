Завершить строительство и запустить «Северный поток-2» теоретически возможно до конца первого квартала 2021 года. Такое мнение ТАСС высказал директор группы по природным ресурсам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Сегодня оператор проекта объявил о возобновлении строительства газопровода после годичного перерыва в декабре. По мнению эксперта, желание завершить проект именно сейчас, возможно, связано с предстоящей смены власти в США.

Строительство газопровода было остановлено в декабре 2019 года из-за американских санкций. После этого швейцарская компания Allseas остановила укладку труб и увела свои суда.