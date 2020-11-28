Полиция Парижа использовала водометы для разгона протестующих против законопроекта «О глобальной безопасности»

Полиция Парижа использовала водометы для разгона протестующих против законопроекта, запрещающего фото— и видеосъемку сотрудников силовых структур. Как передает ТАСС, ранее между участниками акции и стражами правопорядка произошли столкновения, в ходе которых полиция применила слезоточивый газ, однако беспорядки продолжились. При подходе к площади Бастилии радикально настроенные участники протестов начали поджигать баки с мусором и автомобили, а также громить стёкла в ресторанах. Радикалы также устроили пожар в кафе и газетном киоске. По данным МВД, в манифестации приняли участие 46 тыс. человек, 9 участников были задержаны. Пострадали 37 полицейских. Манифестации против законопроекта «О глобальной безопасности» прошли и в других городах Франции.
2020-11-28T22:05:48+03:00
2020-11-28T22:12:57+03:00
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22:05, 28 ноября 2020
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