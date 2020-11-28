Новая схема полётов, которую в России планируют ввести с 3 декабря может обернуться сложностями

Новая схема полётов, которую в России планируют ввести с 3 декабря, как выяснила газета РБК, может обернуться сложностями. В проект не успели внести данные нескольких десятков аэропортов страны. Из-за этого авиакомпании «Победа» даже пришлось отменить часть рейсов.

Пилотам самолётов более чем в 30-ти аэропортах страны до конца года придется взлетать или садиться, ориентируясь только на указания диспетчеров и бумажные карты. В этих воздушных гаванях новые аэронавигационные данные, которые предусматривает полностью изменённая схема полётов, пока не появятся. Об этом сообщает РБК со ссылкой на презентацию госкорпорации по организации воздушного движения. Отмечается, что в списке столичных аэропортов нет. Пилоты между тем говорят о рисках, которые представляют такие полёты в случае если связь с диспетчером будет потеряна. Новая схема воздушного движения заработает 3 декабря. Она включает московскую зону, все аэродромы европейской части России и частично Урал. Появится больше двух сотен новых участков воздушных трасс, полностью изменится воздушная навигация. Власти надеются, что это уменьшит задержки самолётов, сократит расход топлива. Однако, как пишет РБК, поставщики аэронавигационных данных предупредили «Аэрофлот», что их технические возможности не обеспечат полное кодирование полётных процедур во многих аэропортах страны к вводу новой системы полетов. Это связано с большим массивом изменений и запоздалой публикацией поправок в базах данных.

Крупнейшие российские авиакомпании – в их числе «Аэрофлот», S7, Utair и «Уральские авиалинии» — подтвердили готовность летать в декабре том числе в аэропорты, не включённые в новую схему, пишет РБК.