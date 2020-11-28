Z Архив новостей новости
5 5 6 2325
22:04, 28 ноября 2020

Новая схема полётов, которую в России планируют ввести с 3 декабря может обернуться сложностями

Новая схема полётов, которую в России планируют ввести с 3 декабря, как выяснила газета РБК, может обернуться сложностями. В проект не успели внести данные нескольких десятков аэропортов страны. Из-за этого авиакомпании «Победа» даже пришлось отменить часть рейсов.

Пилотам самолётов более чем в 30-ти аэропортах страны до конца года придется взлетать или садиться, ориентируясь только на указания диспетчеров и бумажные карты. В этих воздушных гаванях новые аэронавигационные данные, которые предусматривает полностью изменённая схема полётов, пока не появятся. Об этом сообщает РБК со ссылкой на презентацию госкорпорации по организации воздушного движения. Отмечается, что в списке столичных аэропортов нет. Пилоты между тем говорят о рисках, которые представляют такие полёты в случае если связь с диспетчером будет потеряна. Новая схема воздушного движения заработает 3 декабря. Она включает московскую зону, все аэродромы европейской части России и частично Урал. Появится больше двух сотен новых участков воздушных трасс, полностью изменится воздушная навигация. Власти надеются, что это уменьшит задержки самолётов, сократит расход топлива. Однако, как пишет РБК, поставщики аэронавигационных данных предупредили «Аэрофлот», что их технические возможности не обеспечат полное кодирование полётных процедур во многих аэропортах страны к вводу новой системы полетов. Это связано с большим массивом изменений и запоздалой публикацией поправок в базах данных.

Крупнейшие российские авиакомпании – в их числе «Аэрофлот», S7, Utair и «Уральские авиалинии» — подтвердили готовность летать в декабре том числе в аэропорты, не включённые в новую схему, пишет РБК.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Писатель и публицист Виктор Шендерович объявил, что начал оформление гражданства Израиля В комментариях к его записи в «Фейсбуке» многие предположили, что известный критик политики президента Владимира Путина решил эмигрировать…

5 104 6 19242
Интервью Разворот (утренний)

Владимир Мединский гость: Владимир Мединский помощник президента РФ

Какой должна быть история в России? Надо просто занимать более активную позицию. Надо, я считаю, действовать как американцы. Надо продвигать, продавливать, излагать активно везде, всеми средствами доступными, мягкой силой свою правдивую точку зрения…

5 176 6 16202 26.11
#слушать 22:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Сергей Караганов: Наступление в войне идей Нет у нас и позитивной идеологии для самих себя, новой русской идеи. А без таких идей все великие державы рушатся или перестают быть таковыми. Мир усеян их могилами или развалинами…

5 426 6 39851 27.11
Блоги

МИД РФ: «Через подобного рода «бряцание оружием» США осознанно идут на обострение» Заявление в связи с заходом эсминца ВМС США в территориальное море РФ…

5 80 6 7994 27.11
Блоги

Российское военно-историческое общество: Резолюция конференции на тему российско-польских отношений Участники конференции отмечают, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма…

5 179 6 19320 25.11
Блоги

Борис Жуйков доктор химических наук

Убийство Мохсена Фахризаде Особенно страшно и отвратительно, если это акт государственного терроризма. Более того, я думаю, что военная ядерная программа в Иране теперь может быть только интенсифицирована…

5 178 6 20210 14:41
Блоги

Православие и мир о том, как быть православным сегодня

Письмо священников и мирян к христианам Беларуси Мы верим в то, что мирный диалог — это единственная альтернатива насилию…

5 137 6 19265 26.11
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

3048451

5 50 6 7097 19:08
#слушать 49:49 ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Чего ждать России от потенциального госсекретаря США Блинкена? Он считает агрессию России на востоке Украины серьезной проблемой и с недоверием относится к Владимиру Путину. Он признает, что в 90-х демократы допустили ошибку, полагая, что Россия способна стать демократическим государством…

5 196 6 29171 24.11
Блоги

Павел Дубравский политтехнолог

О мёртвых голосующих за Джо Байдена Теоретически, можно ходить по почтовым ящикам пожилых людей и красть их бюллетени… но они не пройдут проверку по подписи, т.к. эти данные есть в электронной избирательной системе…

5 193 6 29376 23.11
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Монументальное беспамятство Памятник будет не Кобзону, а тем качествам, которые власть ценит в людях больше всего…

5 60 6 9194 23.11
8читать ;смотреть
Блоги

Наталья Поклонская зампредседателя комитета ГД по международным делам

Люди хотят чтобы их проблемы слышали Пенсионеры, учителя, бизнесмены, студенты… Всем нужна помощь и я искренне постараюсь им помочь. Уже сегодня мной были направленны запросы в органы госвласти, остается надеяться на порядочность чиновников…

5 39 6 7188 24.11
Новости

Алексей Навальный призвал Евросоюз ввести персональные санкции против российских олигархов В том числе в качестве реакции на его отравление…

5 34 6 6461
Блоги

Заявление Посольства Республики Польша в Москве в связи с искажением фактов, касающихся Катынского преступления На наш взгляд, распространенная на конференции версия истории была направлена ​​на то, чтобы не признать ответственности НКВД за Катынское преступление в Медном…

5 236 6 46284 25.11
Новости

Яхта предполагаемой знакомой Путина Светланы Кривоногих может охраняться военными кораблями российского флота Как пишет издание «Собеседник», в интернете имеется фото, на котором рядом с яхтой находится противодиверсионный катер Балтфлота «Юнармеец Балтики»...

5 37 6 7351
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Выборы в США: осторожно, инфошум! Конечно, то, что делал в последние две недели президент Трамп и его сторонники — снижает легитимность выборов и победы Байдена. Но это давно уже стало традицией в американской политике…

5 107 6 21911 25.11

Популярное за неделю

Новости

В Кремле назвали провокацией публикацию «Проекта» о личных отношениях Путина и совладелицы Банка «Россия» Кривоногих Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что она не заслуживает дополнительных комментариев. Песков не исключил появление подобных материалов в будущем…

5 26 6 41537
Интервью Особое мнение

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог, доктор исторических наук

Когда начнется процесс транзита, точнее, он перейдет в публичную плоскость. Он уже сейчас идет. Он просто не виден. Когда бульдоги грызутся под ковром, мы этого не видим. Только рычание недовольное доносится…

5 87 6 89651 24.11
#слушать 36:13 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3351696
Судебные процессы «говоривших против власти» (Российская империя, XIX в.)
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 4092 22.11
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Про Мишустина, оптимизацию и Чубайса Но, мне кажется, что Главком Путин не отпустит Чубайса. Это его самый главный резерв на самый крайний случай. Сохранят и даже не будут ничего придумывать…

5 119 6 215443 23.11
Блоги

Илья Яшин политик

+ Прямой вопрос Собянину про деньги Прямой вопрос Собянину про деньги Никому не приходит в голову, что вообще-то эти социальные карты были оплачены бюджетными деньгами. И теперь эти деньги сэкономлены. Возникает вопрос — где они?..

5 104 6 110822 25.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8873298
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4714992

Сегодня в эфире