Британская полиция задержала в центре Лондона больше 60 человек на акции протеста против карантина

Британская полиция задержала в центре Лондона больше 60 человек на акции протеста против действующего в стране карантина. Как сообщает телеканал Sky News, людей призывают разойтись по домам, напоминая, что в условиях карантина проведение массовых акций запрещено. По оценкам газеты The Daily Mail, на улицы столицы вышло несколько тысяч человек.