Более 45 тысяч человек приняли участие в акции протеста в Париже против принятия закона «О глобальной безопасности». Он запрещает, в частности, снимать и публиковать фото и видео силовиков. Как передает телеканал BFM со ссылкой на МВД страны, акция сопровождается беспорядками, погромами и поджогами. Есть задержанные.