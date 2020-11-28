Запуск ракеты-носителя «Союз-СТ-А» с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесен на 30 ноября. Об этом в Твиттере сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Причины переноса старта на сутки Рогозин не уточняет.