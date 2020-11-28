Послание президента Федеральному Собранию в этом году не планируется. Об этом, как передает ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, юридической обязанности президента оглашать послание до конца календарного года не существует.

Песков предложил ориентироваться на начало следующего года, как это было в предыдущие несколько лет. Маловероятна до конца года, по словам пресс-секретаря, и очная встреча президента с судьями КС, которая традиционно проходит 12 декабря. Как сказал Песков, или президент выберет форму видеоконференции, или отдельно встретится с председателем КС Валерием Зорькиным.