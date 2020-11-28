Более 50 тысяч протестующих вышли на улицы в Париже с требованием не принимать закон «О глобальной безопасности»

Более 50 тысяч протестующих вышли на «Марш свобод» в Париже с требованием не принимать закон «О глобальной безопасности». Он запрещает снимать на фото и видео сотрудников силовых структур. Как сообщает корреспондент «Новой газеты» с места событий, через несколько часов после начала акции протестующие столкнулись с полицейскими кордонами. Силовики применяют слезоточивый газ, слышны разрывы неясного происхождения. Протестующие отвечают камнями и бутылками. Люди бьют стекла на остановках транспорта и поджигают автомобили и светофоры. Информации о задержаниях пока нет. Манифестация стала одной из самых массовых за время правления президента Эмманюэля Макрона.
2020-11-28T20:35:11+03:00
2020-11-28T20:35:11+03:00
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20:35, 28 ноября 2020
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