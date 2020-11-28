Парк развлечений «Остров Мечты» в Москве могут закрыть на 90 суток за посетителей без масок

Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных норм в парке развлечений «Остров Мечты» на юге Москвы, сообщил главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов. «28 ноября Роспотребнадзором было проведено обследование парка развлечений «Остров Мечты» (...) По результатам обследования был выявлен ряд нарушений (...) Так, например, часть посетителей находилась на территории развлекательного центра без масок, были выявлены нарушения в части отсутствия оборудования по обеззараживанию воздуха и нарушения в части осуществления дезинфекционной деятельности», — сказал Кобразов в субботу журналистам.

В настоящий момент парк продолжает работу, процедура временного запрета деятельности Роспотребнадзором в отношении «Острова Мечты» не применялась, передает «Интерфакс».