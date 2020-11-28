Строительство «Северного потока-2» возобновят до конца года

Как сообщили РБК в компании-операторе строительства газопровода Nord Stream 2 AG, укладку труб предполагается проводить с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии. Конкретное судно, которое будет использовано, пока не уточняется.

Строительство «СП — 2» было заморожено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков проекта. Владимир Путин после этого заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но на несколько месяцев позже, чем было запланировано.