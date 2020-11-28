Джо Байден готов предложить должность посла США в Великобритании вдове сенатора-республиканца Джона Маккейна. Об этом пишет The Times со ссылкой на источник в окружении Байдена, который уже объявил о своей победе на президентских выборах в США.

По словам собеседника издания, Синди Маккейн получит должность американского посла, «если будет в этом заинтересована». Он также подчеркнул, что именно вдове сенатора Байден обязан успехом в штате Аризона, где с 1952 года (за единственным исключением в 1996 году) побеждали только кандидаты республиканцы. Сенатор Маккейн умер в 2018 году.