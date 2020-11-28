Футболисты подмосковных «Химок» обыграли «Краснодар» со счетом 1:0 в матче 16-го тура РПЛ. Встреча на «Арене-Химки» прошла при пустых трибунах из-за действующих в Московской области ограничений по коронавирусу.

Перед началом матча футболисты обеих команд почтили минутой молчания память Диего Марадоны, который умер в прошлую среду в возрасте 60 лет.