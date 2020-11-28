Яхта предполагаемой знакомой Путина Светланы Кривоногих может охраняться военными кораблями российского флота

Яхта предполагаемой знакомой Владимира Путина Светланы Кривоногих может охраняться военными кораблями российского флота. Как пишет издание «Собеседник», в интернете имеется фото, на котором рядом с яхтой находится противодиверсионный катер Балтфлота «Юнармеец Балтики». Корабль, как утверждается в публикации, сопровождал яхту, принадлежащую компании Кривоногих. «Собеседник» пишет, что снимок сделан в апреле у приёмного буя на входе в Кронштадтский корабельный фарватер.

Светлана Кривоногих привлекла внимание журналистов-расследователей после публикации издания «Проект», в которой утверждается, что петербурженка разбогатела после знакомства с Владимиром Путиным.