Послание президента Федеральному Собранию в этом году не планируется. Об этом, как передает ТАСС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, юридической обязанности президента оглашать послание до конца календарного года не существует. Песков предложил ориентироваться на начало следующего года, как это было в предыдущие несколько лет.
2020-11-28T19:33:07+03:00
2020-11-28T19:38:11+03:00
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19:33, 28 ноября 2020
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