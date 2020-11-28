Послание президента Федеральному Собранию в этом году не планируется. Об этом, как передает ТАСС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, юридической обязанности президента оглашать послание до конца календарного года не существует. Песков предложил ориентироваться на начало следующего года, как это было в предыдущие несколько лет.